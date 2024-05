Leica, il prestigioso marchio della fotografia, apre a Napoli in via Nisco il primo store del Sud

R-Store SpA con Leica Camera Italia sono lieti di annunciare l’apertura dello store monomarca a Napoli, il primo del Sud Italia.

Venerdì 24 maggio, in via Nisco 25, nel cuore di Chiaia, il leggendario brand di macchine fotografiche e prodotti per l’osservazione, che da oltre 100 anni è a fianco di fotografi appassionati e professionisti, arriva a Napoli per creare nuove esperienze visive grazie ai suoi prodotti unici e distintivi.

La visione rivoluzionaria di Leica, che contraddistingue lo sviluppo dell’Azienda, mira ad un percorso di costante innovazione non solo dei prodotti, ma anche di nuovi spazi e iniziative dedicate alla fotografia e a tutte le forme di sperimentazione. Per questo R-Store incarna il partner ideale per proseguire questa filosofia: infatti Napoli rappresenta solo il punto iniziale di un progetto più ampio, che ha come vision quella di offrire una esperienza di alto profilo attraverso l’apertura di concept store dedicati a brand di eccellenza.

Leica Store Napoli è il primo del Sud Italia del celebre brand, che prevede una espansione con nuove aperture sul territorio nazionale.

“Scegliere il marchio Leica per la nostra catena di negozi è più di una decisione aziendale è un’affermazione di qualità, precisione e dedizione all’eccellenza. Con Leica vogliamo portare avanti una tradizione di innovazione e prestigio nel mondo della fotografia, offrendo ai nostri clienti l’accesso a strumenti di creazione visiva senza pari. Ogni foto catturata con Leica non è solo un’immagine ma una testimonianza dell’arte e della tecnologia unite in un’unica esperienza. A Napoli il primo store della nostra rete di punti vendita, che si espanderà velocemente in altre regioni di Italia. Vi aspettiamo in store per testare i prodotti Leica e vivere esperienze immersive nella fotografia con eventi culturali e divulgativi che si programmeremo ogni mese.” Giancarlo Fimiani, CEO and Founder R-Store SpA.

“La fotografia cattura emozioni, racconta storie di sogni e memorie, documenta la realtà in maniere uniche e personali. Da oltre un secolo, Leica si dedica a supportare fotografi amatoriali e professionisti offrendo strumenti di qualità ineguagliabile che elevano la narrazione visiva. Con entusiasmo, annunciamo l’apertura del nostro nuovo store a Napoli, in collaborazione con la società R-Store, leader retailer per qualità distributiva. Questo punto vendita non sarà solo un luogo per acquistare i nostri prodotti, ma un vero e proprio spazio esperienziale dove immergersi nei valori e nell’eccellenza di Leica. Vi invitiamo a scoprire di persona la passione e l’innovazione che ogni nostra fotocamera e obiettivo portano al mondo della fotografia.” Renato Rappaini Managing Director Leica Camera Italia

Con una superficie di 100 mq e tre ampie vetrine su strada, il Leica Store Napoli vuole essere una svolta nel concetto di vendita al dettaglio del marchio, un ambiente innovativo che ricalca il concept dei Leica Store e rispecchia i valori fondamentali del brand: precisione assoluta e riduzione al minimo -dal motto Das Wesentiliche- autenticità, artigianalità e ispirazione. Il risultato è uno spazio espositivo che permette un’esperienza immersiva nella fotografia e un percorso di acquisto unico.

Linee morbide e minimal, materiali naturali ed eco-friendly dalle texture calde, definiscono lo Store che lascia parlare i prodotti: le fotocamere del Sistema Leica SL, il sistema mirrorless professionale di Leica senza compromessi; gli iconici modelli del Sistema Leica M, la leggendaria fotocamera a telemetro, con un design distintivo che attraversa il passare del tempo; il Sistema Leica Q, che ha letteralmente creato un segmento completamente nuovo di fotocamere Full Frame a focale fissa; per arrivare alle istantanee Leica SOFORT che ci fanno ritrovare il gusto della fotografia stampata.

Al Leica Store Napoli sarà anche possibile scoprire Leica Cine 1, il nuovo Cinema TV che rivoluziona il settore dell’intrattenimento domestico. Questo nuovo proiettore rappresenta la combinazione ideale della tecnologia all’avanguardia e l’eccellente qualità dell’immagine Leica.

L’offerta del Leica Store Napoli si completa con una selezione di prodotti per l’osservazione Leica Sport Optics. Da oltre 100 anni infatti questo segmento dell’Azienda tedesca crea innovativi binocoli, cannocchiali da osservazione e da puntamento, e precisi telemetri, tutti progettati per avventure indimenticabili nella natura.

In occasione dell’apertura sarà allestita una selezione di immagini del progetto QUESTIONE DI ATTIMI di Stefano Mirabella (Roma, 1973), docente della Leica Akademie Italy e pluripremiato street photographer. Una mostra composta da opere d’autore che raccontano la magia dell’inconsueto nel quotidiano, la strada e le persone che l’attraversano.

Drink e finger food declinati nei colori del brand: il Rosso corsa (Pantone® 185 C) e il Nero (Pantone® Black 6 C) per vivere l’esperienza del brand a 360 gradi.

L’experience Leica nel capoluogo campano proseguirà immediatamente dopo l’apertura con una serie di appuntamenti dedicati alla fotografia, tra talk, incontri e prove prodotto con il supporto dai nostri esperti. Un vero e proprio appuntamento settimanale in cui offrire ai clienti momenti di fotografia, che alterneranno contenuti culturali con i fotografi Certified by Leica e i docenti della Leica Akademie Italy, a esperienze di prodotto.

A proposito di Leica Camera

Leica Camera Italia è la Filiale italiana di Leica Camera AG, un costruttore che opera a livello internazionale nel segmento superiore dei settori fotocamere e ottiche sportive. Lo status leggendario del marchio Leica si fonda su una lunga tradizione di eccellenza nelle costruzioni ottiche. Attualmente, con l’impiego di tecnologie innovative, i prodotti Leica continuano a garantire immagini migliori in tutte le situazioni nei campi della visualizzazione e della percezione. Leica Camera AG ha la propria sede a Wetzlar, nello stato federale dell’Assia in Germania, mentre un secondo sito produttivo opera a Vila Nova de Famalicão, in Portogallo. L’azienda gestisce filiali in Inghilterra, Francia, Italia, Svizzera, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Australia e USA. Prodotti nuovi e innovativi hanno costituito la spinta propulsiva per il positivo sviluppo dell’azienda negli anni recenti.

A proposito di R-Store SpA

R-Store nasce nel 2008 da soci con una visione lungimirante, appassionati di tecnologia con una progettualità ambiziosa, concreta e realistica sul futuro sviluppo dell’azienda: creare valore a lungo termine. Con una visione strategica ben definita e focalizzata sul retail, R-Store punta subito al massimo e sceglie Apple, il brand di eccellenza a livello mondiale, riferimento per la tecnologia innovativa su scala internazionale. R-Store SpA apre il primo Store della catena dedicata ad Apple a Napoli. Ad oggi R-Store conta 36 negozi sul territorio nazionale, oltre 300 collaboratori e quattro uffici dedicati al Business e all’Education nelle principali città Italiane. R-Store nel 2022 investe in attività collaterali e complementari alla tecnologia come la Cyber Security e acquisisce il controllo della Clever Mobile azienda impegnata nel recupero di device usati. Nel 2023 R-Store SpA sposa il concetto di economia circolare dando il via ad una catena di negozi, con punti vendita oggi a Napoli e Milano, dedicata al mercato dei ricondizionati. Nel 2024 nasce la nuova avventura Leica.