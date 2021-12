Natale a Volla, il sindaco: nuovi appuntamenti per bambini.

Nel week end si sono svolte alcune iniziative natalizie nella città di Volla, grazie alla partecipazione al bando natalizio di Città Metropolitana. “La priorità sono i bambini del nostro territorio”. Le dichiarazioni del sindaco Giuliano Di Costanzo che spiega: “Animazione, spettacoli, casetta di Babbo Natale e artisti di strada, attrazioni che abbiamo dislocato su tutto il territorio”.

Si stanno svolgendo altri appuntamenti con gli artisti di strada. Il primo il 20 dicembre, in via Manzoni; il secondo si terrà nel Parco Vesuvio, il giorno 21 dicembre dalle ore 17:30, il terzo il giorno 22 dalle ore 17:30 in via Dante Alighieri. Inoltre seguiranno altre iniziative musicali, di gospel e gastronomiche mentre due serate saranno dedicate alla tombola storica.

L’intero programma sarà illustrato e aggiornato sui social di “ViviAmo Volla”. L’intera giunta vollese ha lavorato a questa iniziativa per garantire in tempo record attività natalizie per l’intera comunità. Con una parte dei fondi stanziati, sono state noleggiate delle installazioni natalizie.

“Per noi – spiega il sindaco Di Costanzo – questo rappresenta un punto di partenza, certamente migliorabile, ma necessario per iniziare a programmare con costanza appuntamenti per la nostra comunità. Io stesso ho gradito particolarmente gli spettacoli finora proposti e seguirò con attenzione la prossima programmazione. Colgo anche l’occasione – conclude – per augurare Buon Natale alla nostra comunità”.