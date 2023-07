Comuni Musicali in Italia, l’incontro al Pan

Al Pan Palazzo delle Arti Napoli, nell’ambito del progetto “I Comuni Musicali in Italia”, otto Comuni sono stati ospiti della Città di Napoli: Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Melpignano, Pesaro, Torino e Verona, per lavorare ad un protocollo d’intesa e ad iniziative congiunte in attesa del primo Festival del Turismo Musicale 2023 che si terrà ad ottobre.

L’incontro ha gettato le basi per la prima rete nazionale tra le Amministrazioni locali che in Italia lavorano e investono su progetti orientati verso la musica come asset centrale per lo sviluppo territoriale. Il Tavolo è stato organizzato da Butik, impresa sociale specializzata in turismo musicale, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo guidato dall’assessore Teresa Armato, in coerenza con il progetto Napoli città della Musica con il delegato del sindaco all’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

“Stiamo lavorando sinergicamente con l’Ufficio Musica e con Ferdinando Tozzi per creare importanti occasioni di richiamo turistico a partire proprio dalla musica unendo tradizione e giovani talenti – ha detto l’assessore al Turismo Teresa Armato – valorizzando luoghi della musica di diverse municipalità proprio per puntare sulla Napoli policentrica. Promuovendo l’organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali e facendo squadra con altri comuni italiano non potremmo che trarne tutti beneficio».

Pensiero condiviso anche da Ferdinando Tozzi: «La musica attrae e, se messa a sistema, crea occasioni di sviluppo per diversi comparti, anche e soprattutto per quello turistico. Lavorare con i delegati di comuni musicali italiani che intendono fare sistema partendo dalla musica dei propri luoghi per valorizzarla e farla conoscere ad un pubblico sempre più ampio facendo rete, è per noi un successo fondamentale. Ad ottobre, con il Festival del Turismo Musicale, vedremo i risultati del lavoro con omaggi ai giovani talenti musicali napoletani, ma soprattutto al grande James Senese».