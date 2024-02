La colonna sonora della fiction Fragile composta dal maestro Vincenzo Sorrentino

Negli stupendi studi dell’Auditorium Novecento, la storica Phonotype che negli anni ha cambiato nome, il maestro Vincenzo Sorrentino, alla direzione di una orchestra di trentadue elementi, ha registrato le musiche per la colonna sonora della fiction Fragili, prodotta dalla Sunshine Production, che andrà in onda sulle reti Mediaset in primavera.

Un traguardo che va ad aggiungersi al percorso di Sorrentino, riconosciuto a livello nazionale come un compositore e direttore d’orchestra di valore, che sta imponendosi da alcuni anni, per le sue doti di originalità e creatività, al punto da essere riconosciuto per il suo stile, che lo avvicina ai grandi compositori italiani, come Stelvio Cipriani ed Ennio Morricone.

“Il mio stile – spiega Sorrentino – quello che mi sono creato negli anni, si avvicina ai più grandi, ma se ne discosta, perché cerco di lavorare anche su tanti elementi di originalità, per creare un mio percorso artistico”. Dopo i tour alla direzione dell’orchestra di Jimmy Sax, con cui ha toccato varie tappe in Italia, e che si sposterà anche con altre date all’estero, e la firma di altre colonne sonore per il grande schermo, Sorrentino, esprime il proprio entusiasmo per la qualità della recente registrazione negli studi discografici di Napoli.

“In quello studio di via De Marinis, una traversa di via Mezzocannone, quindi in pieno centro storico di Napoli, hanno registrato da Enrico Caruso a Sergio Bruni, da Claudio Baglioni a Totò. E sinceramente un po’ di emozione, a pensarci, ti prende”. Una colonna sonora quella di Fragili, arricchita con alcuni brani di voci nazionali, di artisti napoletani. Nonostante i successi e i riconoscimenti, Sorrentino, è ancora il ragazzo semplice, dal talento indiscutibile, e con l’orecchio assoluto. E forse, anche per questo, all’orizzonte si intravedono già tantissimi progetti. Il ragazzo di Casoria, cresciuto all’ombra di miti come Renato Carosone, porta il nome di Napoli in giro per il mondo.