Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra in concerto sabato 24 a Villa Fiorentino a Sorrento

Per la rassegna “Incontriamoci in villa” con la direzione artistica di Antonino Giammarino

Sabato 24 giugno ore 20:30 Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento

Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra

Lidiya Koycheva è figlia d’Arte, papà fisarmonicista di fama internazionale e mamma ballerina professionista di danze tradizionali Bulgare. Diplomata al conservatorio in pianoforte vince numerosi concorsi internazionali in ambito classico. L’amore per la sua terra e per le tradizioni popolari spinge Lidiya a formare una sua vera e propria Balkan Orkestra.

Lidiya Koycheva ha condiviso il palco con artisti quali Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Incognito (con cui registra anche un singolo in studio), Eugenio Bennato, Vinicio Capossela, Tonino Carotone e molti altri. Partecipa a programmi televisivi e canta in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa.

On stage:

Lidiya Koycheva: voce

Kiril Plavlov: Clarinetto, Sassofono

Tony Mastrulli: chitarre, voce

Claudia Danni: fisarmonica

Christian Ferraro: tromba

Paul Zogno: basso

Stefano Petrini: batteria

Organizzazione, produzione e promozione evento:GSLIVE

Ingresso libero ad esaurimento posti

info 328 200 5169