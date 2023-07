Mario Biondi a Baia Domizia martedì 25

Mario Biondi torna a esibirsi in Campania con una nuova tappa del tour “Crooning Soon – Anteprima estate 2023”, prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics. Martedì 25 luglio alle ore 21 si esibirà all’Arena dei Pini di Baia Domizia (CE).

Questo tour sarà un lungo viaggio che, intersecandosi con le date all’estero, porterà l’artista tra luglio e settembre in tutta Italia regalando al pubblico, oltre ai brani più conosciuti e amati, anche alcune anticipazioni del nuovo album in uscita in autunno.

Tra questi anche “My Favorite Things”, il nuovo singolo di Mario Biondi pubblicato lo scorso 29 maggio, che anticipa il prossimo progetto discografico. La reinterpretazione del celebre brano di Julie Andrews, che vede la presenza del noto jazzista italiano Stefano Di Battista, è solo uno dei brani che Biondi porterà sul palco durante il tour estivo.

Biondi proporrà dal vivo i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni brani inseriti nell’album. Sarà un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà la sua inconfondibile voce al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capi saldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli.

Questo, il calendario aggiornato con i prossimi concerti di Mario Biondi in Italia e all’estero: 01/07 Ventimiglia (IM) – Porto Turistico; 21/07 Sarzana (SP) – Moonland; 08/07 Jurmala (LV) – Dzintari Concert Hall; 16/07 Madrid (SP) – Noches del Botanico (double bill con The Manhattan Transfer); 25/7 Baia Domizia /CE) – Arena dei Pini; 02/08 Udine – Castello; 05/08 Francavilla al Mare (CH) – Blubar Festival; 06/08 Trani – Sporting Club; 11/08 Marina di Modica (RG) – Anfiteatro; 16/08 Cesenatico (FC) – Arena Cappuccini; 19/08 Cagliari – Culturefestival; 25/08 Annecy (FR) – Festival du Chateau de Clermont Genevois; 27/08 Rye (UK) – Rye Internazional Jazz&Blues Festival; dal 29/08 al 03/09 Londra (UK) – The Forge; 05/09 Edimburgo (UK) – Queen’s Hall; 06/09 Glasgow (UK) – Fruitmarket; 09/09 Santo Stefano Belbo (CN) – Pavese Festival; 22/09 Tangeri (MA) – TanJazz Festival. Il calendario del tour internazionale è organizzato da International Music and Arts/Beyond.

I biglietti per assistere al concerto di Mario Biondi a Baia Domizia saranno in vendita dalle ore 16 di sabato 1 luglio sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

SEGUI MARIO BIONDI SU:

FACEBOOK: www.facebook.com/mariobiondiufficiale

INSTAGRAM: www.instagram.com/mariobiondiofficial

TIKTOK: https:www.tiktok.com/@mariobiondiufficiale

TWITTER: www.twitter.com/mariobiondi