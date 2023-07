MoBlack: da Sant’Antonio Abate al festival Tomorrowland

Venerdì 21 luglio 2023 l’estate che vede MoBlack festeggiare i primi dieci anni del suo progetto muscale e della sua etichetta musicale MoBlack Records si appresta a vivere uno dei suoi momenti clou.

Venerdì 21 luglio 2023 MoBlack suonerà allo stage Terra Solis di Tomorrowland, l’epico festival belga che si svolge gli ultimi due fine settimana di luglio e che raduna 200mila presenze. Sabato 22 sarà MoBlack sarà in console al Maya Beach Experience di Massa Lubrense, ubicato tra Sorrento la Costiera Amalfitana.

Originario di Sant’Antonio Abate (Napoli), Mimmo Falcone alias MoBlack è un autentico pioniere della Afro House, genere sempre più di riferimento non soltanto quando ci si riferisca alla musica elettronica.

Il suo è un percorso che parte da molto lontano: nel 2003 Falcone si trasferì in Ghana per dirigere un impianto di trasformazione del pomodoro, dopo aver conseguito nella natia Napoli una laurea a pieni voti in Lingue Orientali. Da subito iniziò ad appassionarsi e ad interessarsi alle sonorità ancestrali africane e a produrre le sue prime tracce di un genere che ancora non esisteva e che appunto sarebbe diventato l’Afro House. Produzioni e remix che subito ottengono riscontri di pubblico e addetti ai lavori.