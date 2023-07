Notturno senza Luna, concerto a Pomigliano

Martedì 4 luglio, presso la Chiesa di San Felice di Pomigliano D’Arco, alle ore 19,30, avrà luogo il concerto “Notturno senza Luna”, una produzione Luna di Seta che rientra nel programma “Pomigliano D’Estate”.

Il violoncello di Valentino Milo si aggiunge al collaudato duo composto dalla chitarra di Giovanni Masi e dal violino di Simone Giliberti per far rivivere, con l’emozione della musica live, alcune celeberrime pagine del grande o piccolo schermo, omaggiando due grandissimi autori del ‘900: Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Dallo spot della Vecchia Romagna a C’era una volta in America, da Frantic di Polański all’epopea western di Sergio Leone, passando per I Missionari di De Niro e il pianista Novecento di Tornatore e Baricco. Il titolo del concerto viene proprio da una composizione del M° Morricone per la “Leggenda del Pianista sull’oceano”.