Premio Bruno Lauzi, finale ad Anacapri giovedì 20

Giovedì 20 luglio, in Piazza San Nicola (Anacapri) alle ore 21.00 verrà proclamato il vincitore del Premio – Anacapri Bruno Lauzi, giunto alla 14ª edizione.

Marino Bartoletti e l’attrice Francesca Ceci condurranno l’evento che prevede le esibizioni dal vivo dei 5 finalisti e il tributo di Fausto Leali.

La giuria presieduta da Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI – Meeeting delle Etichette Indipendenti di Faenza – ha selezionato i cinque finalisti che interpreteranno, oltre al loro brano inedito, anche un brano di Lauzi. Il vincitore assoluto si esibirà al Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza sabato 7 ottobre al Premio dei Premi al Teatro Masini di Faenza.

Di seguito i nomi dei finalisti

Lisa Brunetti in arte Helle con “Nebraska” – “Sogni d’oro”

Loredana De Falco in arte Maladie des if; con “Origami” – “L’appuntamento”

Luca Fallini in arte Luca Fol’; con “L’Errore ” – “Onda su onda”

Giorgio Innocente in arte Innocente con “Strettissimi” – “Nell’Estate del’66”

Lorenzo Lepore con “Vent’anni” – “Ti Ruberò”

Il gran finale vedrà la proclamazione dei vincitori con le designazioni del miglior testo, della migliore musica, della miglior cover, del vincitore assoluto, del miglior arrangiamento e la consegna del Premio Cora.

Tra gli ospiti e giurati Andrea Vianello, Gianfranco Fasano, Alberto Zeppieri, Alessandro Caruso e Rosita Marchese.

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del concorso nazionale CANTI ORFICI IN MUSICA, dedicato al poeta Dino Campana. Il concorso è aperto ad artisti, band ed ensemble provenienti da tutta Italia. Gli interessati possono partecipare inviando un brano ispirato alla vita o ai testi di Dino Campana, entro il 30 luglio all’indirizzo email mei@materialimusicali.it, in formato MP3, insieme a una biografia, una foto, eventuali link ad altri lavori e i contatti dell’artista. Non ci sono limiti di genere o stile musicale.

Una giuria composta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, Mirna Gentilini, presidente del Centro Studi Campaniani, e Roberta Barberini, presidente della Casa della Musica di Faenza, valuterà gli elaborati e selezionerà i vincitori del concorso. I vincitori riceveranno una comunicazione via email entro il 7 agosto 2023 e avranno l’opportunità di esibirsi nella serata finale che si terrà il 19 agosto a Marradi (Firenze), in piazza Le Scalelle. La giuria premierà il vincitore assoluto del concorso con un premio di 1000 euro e una medaglia raffigurante Dino Campana. Il brano vincitore sarà pubblicato e distribuito attraverso i canali social del MEI.

Per maggiori informazioni scrivere a mei@materialimusicali.it o telefonare al 349 4461825.

Il concorso è organizzato dal Centro Studi Campaniani “Enrico Conosolini”, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, legati tra loro dal tema della ripartenza del settore musicale sul territorio, grazie anche alla speciale iniziativa messa in atto dal MEI. L’edizione 2023 del MEI, infatti, celebrerà la resilienza del popolo romagnolo e la loro determinazione nel superare le avversità.

È nata così l’iniziativa STRA-MEI, una raccolta fondi che mira a sostenere le realtà musicali colpite dall’alluvione che ha recentemente colpito l’Emilia Romagna e che ha causato danni significativi alle comunità locali, distruggendo anche le scuole musicali e mettendo a rischio la scena artistica indipendente.

I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le band locali, gli studi di registrazione, le sale prove e altre realtà musicali danneggiate.

Di seguito l’IBAN per donare fino al 30 settembre: IT93 L085 4223 7000 0000 0073 571 (intestatario AudioCoop – causale DONAZIONE REALTÀ MUSICALI ALLUVIONATE MAGGIO 2023)

Fin dalla prima storica edizione, il MEI, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime e uniche esibizioni in un festival indipendente fuori da Roma. Durante i suoi 28 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e selezionati da AudioCoop, coordinamento etichette indipendenti, dalla Rete dei Festival, dal circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, insieme a La Squadra per la Musica, il programma in oltre 150 radio Classic Rock on Air.

