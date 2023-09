Steve Gadd al Varca d’Oro lunedì 11 per #ittateveamare Jazz Festival

Lunedì 11 settembre 2023, Steve Gadd, uno dei più grandi ed apprezzati batteristi della storia, sarà protagonista del #Ittateveamare Jazz Festival, al Lido Varca d’Oro (Riviera Flegrea Domitia Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo), il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica, Salvatore Trinchillo, realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind.

Il batterista statunitense non sarà da solo, ma parte di un trio di all stars che vede con lui il vincitore di ben due Grammy Award il sassofonista danese Micheal Blicher e il mago dell’Hammond Dan Hemmer.

I tre straordinari musicisti hanno unito le loro forze nel 2014 per celebrare il loro amore condiviso per l’organo Hammond soul/jazz. La Band ha suonato, finora, in più di 50 concerti nel mondo e ha inciso due album live: Blicher Hemmer Gadd nel 2014 e Omara nel 2018. Questa formazione ha un’opportunità unica: permettere al batterista più innovativo del mondo di mostrare il suo talento, suonando il genere di musica che preferisce: “This is honest Music. No one plays like this anymore.” (“Questa è musica onesta, nessuno suona più così”) dice Steve Gadd.

Steve Gadd nell’arco della sua incredibile carriera ha suonato e inciso dischi con artisti del calibro di Eric Clapton, Paul McCartney, Bee Gees, Paul Simon, Simon & Garfunkel, Steely Dan, Al Jarreau, Joe Cocker, Chick Corea, James Taylor, Al Di Meola, Michel Petrucciani, The Manhattan Transfer ….

Steve Gadd ha collaborato anche con Pino Daniele suonando negli album Ferryboat e Schizzihea with love.

