Caivano, protocollo delle scuole in rete, il ministro Valditara presente

È stato sottoscritto il protocollo delle scuole in rete oggi a Caivano per l’istituto comprensivo del Parco Verde dal ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Al Parco Verde previsti summer camp e laboratori, una biblioteca/mediateca, fornita anche di testi in adozione per comodato d’uso. Il protocollo prevede misure anche in favore delle altre scuole del Comune a nord di Napoli.

Per la scuola del Parco Verde è prevista anche l’organizzazione di campi-scuola e summer-camp sia durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche che durante il periodo estivo per esperienze di formazione e potenziamento delle competenze sul territorio regionale e nazionale. Inoltre saranno realizzati percorsi di tipo esperienziale e laboratoriale di introduzione al mondo delle professioni e del lavoro. Infine, è previsto un servizio di supporto al diritto allo studio degli studenti con disagio socioeconomico con la fornitura di beni in comodato e servizi di sostegno alla frequenza (ad esempio, mensa).

“Valorizziamo la collaborazione tra famiglie e scuole per il percorso educativo”. Ha detto il ministro, parlando alla scuola ‘Milani’ di Caivano. “Noi insieme costruiremo un grande futuro – ha proseguito il ministro che ha voluto ringraziare il personale docente e quello Ata per il lavoro fatto -. È arrivato il momento di misurare il grado di civiltà con il rispetto dell’altro genere e delle differenze. Basta violenze, serve la cultura del rispetto”.

“Al di là degli sforzi encomiabili, in certi casi eroici, delle forze dell’ordine e della magistratura, la scuola è il baluardo della legalità e dalla scuola parte la rivoluzione della legalità in tutte le aree in cui c’è bisogno di ripristinare un concetto forte di legalità. La scuola può essere la salvezza per tanti nostri giovani e in generale per l’intero Paese. Lo Stato è qui, sarà sempre al fianco dei docenti, perché lo Stato è più forte di qualsiasi male che possa cercare di corrodere e corrompere la nostra società”.

Incontrando la comunità scolastica dell’istituto Valditara ha spiegato di aver “firmato un decreto, un impegno preso, per venti docenti in più per le scuole di Caivano. Manteniamo la promessa fatta. Oggi ci sarà anche la firma del progetto di rete che mette in collaborazione le scuole di Caivano, che ci ha consentito di realizzare una serie di iniziative fondamentali nel dialogo con tutte le scuole”.

“Qua trovate 100 zainetti che verranno distribuiti a tutti i bimbi di questa scuola, insieme con libri, astucci, tablet, per ogni ragazzo. E così per ogni scuola ci saranno progetti, musica, iniziative cinematografiche, sport. È fondamentale il dialogo con le scuole – ha sottolineato – capire cosa di cui c’è bisogno e assistere le scuole per quello di cui hanno bisogno. È solo l’inizio: Agenda Sud coinvolge tante scuole del Mezzogiorno, perchè l’impegno di questo governo e mio è forte per ricucire la frattura che danneggia troppi giovani del nostro Mezzogiorno”, ha concluso Valditara.

“Abbiamo sofferto di solitudine, di una solitudine istituzionale. Oggi il ministro Valditara è per la seconda volta qui e gli sono grato per la sua presenza”. È quanto ha detto il dirigente del terzo istituto comprensivo del Parco Verde a Caivano, Bartolomeo Perna, accogliendo il ministro. “Ha mantenuto tutto quello che ha detto ed oggi è fondamentale mantenere le parole date”, ha proseguito il dirigente scolastico. “Oggi il ministro è qui con atti concreti come l’Agenda Sud”, ha concluso.

“Grazie all’impegno del ministro Valditara e del Governo di centrodestra oggi è stato scritto un capitolo storico per la scuola in Campania e nel resto d’Italia. Ed è stato scritto a Caivano che rappresenta e deve continuare a rappresentare un punto di ripartenza, un modello positivo da esportare. Nel corso dell’incontro col ministro Valditara, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità verso la nostra terra, abbiamo condiviso le azioni strategiche di un piano che mette al centro i nostri ragazzi, le loro aspirazioni e speranze, il loro futuro, la famiglia, l’istituzione scuola. Istituzione che è il primo nucleo di legalità, di socialità, valori fondamentali che regolano il vivere civile. Con ‘Agenda Sud’ – che prevede investimenti complessivi per 325 milioni di euro destinati ad istituti del Meridione, molti dei quali in Campania – si mette in campo un progetto in grado di rendere le scuole veri e propri poli di sviluppo dei territori. L’ennesima conferma che questo Governo agisce con i fatti ed è attento al Mezzogiorno e in particolare alla Campania, a differenza di chi, come il presidente De Luca, anche sul versante della scuola resta immobile davanti alle criticità e per giunta ha contribuito con una gestione totalmente fallimentare a una ‘fuga dai banchi’ senza precedenti. Noi, grazie alla disponibilità del ministro, abbiamo avviato il ragionamento per superare questa stagione di inefficienze e ritardi”. Lo afferma il capogruppo Severino Nappi a nome del Gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.