Europee, chiuse le liste, al Sud Meloni, Annunziata per il Pd, Vannacci e Patriciello con la Lega, Tridico per il M5S, Sandra Mastella con Renzi

Ilaria Salis, il generale Roberto Vannacci, Vittorio Sgarbi che rientra in pista ma come “indipendente”, la pronipote di Giovanni Giolitti (Giovanna) e pure Alessandro Cecchi Paone (detto Pavone). Non ci sono solo i leader dei partiti (un unicum in Europa) ma anche tanti outsider che compaiono nelle liste depositate per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Allo scadere dei termini per presentare gli elenchi per le cinque circoscrizioni in cui è divisa l’Italia per il voto per l’Eurocamera non sono molte le sorprese dell’ultimo minuto.

Anche se sono già pronti i ricorsi delle formazioni più piccole, che non sono state aiutate dal governo con un taglio delle firme dell’ultimo minuto, necessarie per presentarsi, che alla fine è stato negato.

Come annunciato a guidare le liste di Fratelli d’Italia c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “detta Giorgia” come da escamotage per personalizzare il voto come un referendum sul suo nome di battesimo (“sono una di voi, una del popolo” ha detto a Pescara confermando ufficialmente la sua candidatura).

Al Centro se la vedrà direttamente con Elly Schlein, che ha lasciato il posto di capolista a Stefano Bonaccini (Nord Est), Cecilia Strada (Nord Ovest) e Lucia Annunziata (Sud). Ma anche con Carlo Calenda, con Matteo Renzi (candidato ma non da capolista in 4 circoscrizioni) e con il suo vicepremier, Antonio Tajani. Non correrà, invece, Matteo Salvini, che al Centro schiera Vannacci.

Pensioni & Lavoro Risveglio europeo ma anche Democrazia Sovrana e popolare di Marco Rizzo (che era andato a perorare la causa di un taglio delle firme direttamente a Palazzo Chigi), hanno depositato le liste anche senza le firme necessarie e hanno già annunciato ricorsi. Mentre alla Corte d’Appello di Roma è stata ricusata la lista Alternativa Popolare, capeggiata in tutte le circoscrizioni dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Si è presentato in tutte le circoscrizioni anche Cateno De Luca (in ospedale per una polmonite) con la sua ‘Libertà’.

Diciotto dei 76 eurodeputati Italiani che siederanno al Parlamento di Bruxelles dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi saranno eletti nella Circoscrizione Italia Meridionale con sistema proporzionale. Questo distretto elettorale sovra-regionale comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia: di seguito le liste complete dei candidati, partito per partito.

I candidati di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Meridionale alle europee

Giorgia Meloni “detta Giorgia”

Nicola Benedetto

Ersilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola D’Ambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marrazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola

I candidati del Partito democratico nella circoscrizione Meridionale alle europee

Lucia Annunziata

Antonio Decaro

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Jasmine Cristallo

Francesco Forte

Manola Di Pasquale

Luigi Tassone

Shady Alizadeh

Franceso Todisco

Giuseppina Paterna

Nicola Campanile

Annamaria Becci

Massimo Schiavone

Georgia Tramacere

Raffaele Topo

Carmela Saulino

Gianmario Spada

I candidati del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Meridionale alle europee

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

I candidati di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Meridionale alle europee

Domenico Lucano detto Mimmo

Rosa D’Amato

Anna Frazia Maraschio

Francesco Emilio Borrelli

Souzan Fatayer detta Susan

Fabio Armano

Fedele Cannerozzi

Natale Cuccurese

Maria Pia Funaro

Giovanni Germano

Francesca Imperatori

Alessandra Mariano

Anna Orabona

Giulia Persico

Gerardo Pontecorvo

Valeria Spinelli

Rosario Ternullo

Sergio Ulgiati

I candidati di Forza Italia Noi Moderati nella circoscrizione Meridionale alle europee

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo

Giuseppina Princi

Paolo Soccorso Dell’Erba

Antonella Ballone

Angelo D’Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola

I candidati della Lega nella circoscrizione Meridionale alle europee

Roberto Vannacci

Simona Loizzo

Valentino Grant

Roberto Marti

Aldo Patriciello

Luigi Barone

Laura Cucchiarella

Maria Giovanna Fiume

Santo Gagliardi

Marica Grande

Francesca Magliano Invitti

Filippo Mancuso

Anna Carmela Minuto

Carmela Rescigno

Angela Russo

Dante Santoro

Joseph Splendido

Matilde Tasselli

I candidati di Azione nella circoscrizione Meridionale alle europee

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Marcello Pittella

Ramona Calafiore

Luigi Casciello

Carmela Craca

Francesco De Nisi

Libera D’Amelio

Giuseppe Ferrandino

Paola Fanfarillo Manganiello

Dario Galantino

Danila Iacovelli

Valerio Poti

Lucia Iodice

Stefania Postorivo

Giuseppe Sommese

Barbara Preziosi

I candidati di Stati Uniti d’Europa (Italia Viva +Europa) nella circoscrizione Meridionale alle europee

Vincenzo Maraio detto Enzo

Manuela Zambrano

Nicola Caputo

Alessandrina Lonardo Mastella

Teresa Bellanova

Caterina Miraglia

Alfonso Maria Gallo

Emanuela Pistoia

Massimiliano Stellato

Stefano Mascaro

Adriano Pasculli De Angelis

Giovanna Catacchio

Giuseppe Varacalli

Filomena Greco

Antonio Rubino

Elenora Stomeo detta Claudia

Annunziata Paese

Matteo Renzi

I candidati di Alleanza Pace terra e dignità (Michele Santoro) nella circoscrizione Meridionale alle europee

Non ancora disponibili