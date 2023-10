Turismo religioso, giovedì 12 al Santuario di Capodimonte

Giovedì 12 ottobre alle ore 12 al Santuario di Capodimonte si terrà una conferenza stampa con illustri ospiti per presentare iniziative nuove e interattive per dare linfa al turismo religioso e per condividere importanti messaggi, progetti e iniziative che riguardano non solo la città di Napoli ma anche la nostra comunità religiosa globale.

Ci saranno, tra gli altri, Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Campania e Vice Presidente della Fondazione Dominus Jesus; Carlos Marin Collado, Presidente di Luzea; Don Nicola Longobardi, Parroco del Santuario di Capodimonte e Teresa Armato, Assessore del Comune di Napoli.

