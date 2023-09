La “Deejay Ten” fa tappa per la prima volta a Napoli

“Nel cuore della città con la Deejay Ten 2023. È un evento ben congegnato, considerata la scelta della data in calendario con lo stop della Serie A e la sosta prevista per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti -ha evidenziato Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani, Eventi della Città Metropolitana -. Ci auguriamo che possano seguire altre edizioni e che la rassegna ideata da Linus entri di diritto e in pianta stabile nel palinsesto sportivo della città che con l’Amministrazione Manfredi guarda con ottimismo a Napoli capitale europea dello sport 2026“.

“Sono molto felice di essere a Napoli domenica mattina a correre. La Deejay Ten -ha spiegato Linus – è un evento che portiamo in giro per l’Italia ormai da 15 anni. È nato in maniera molto locale, racconto sempre che la prima edizione l’avevo fatta soltanto per festeggiare il mio compleanno, ma anno dopo anno è cresciuto sempre di più: da Milano ci siamo spostati in altre città, cercando di seguire una simmetria geografica, e spesso ci arrivano richieste da parte di ascoltatori di andare nelle loro città, ma soprattutto ci veniva chiesto perché non a Napoli? E quindi, eccoci qua! Non potevamo non essere presenti e ringraziamo questa città che ci ha accolto con grandissimo amore”.

Nel Deejay Village, posizionato in Piazza del Plebiscito, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 9 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 10 settembre (dalle ore 7.00 alle ore 8.30).

La partecipazione all’evento ha un costo di € 15,00 (per tutti i partecipanti alla 10 km e per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e € 10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e, per chi correrà la Deejay Ten, comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

Novità di quest’anno la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si è registrato su almeno 3 città, in palio a estrazione finale uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).

La “Deejay Ten” si concluderà poi con il gran finale di Milano il 15 ottobre.

Il percorso

Il percorso da 10 km: p.za del Plebiscito (partenza), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marina, via Amerigo Vespucci, giro di boa rotonda altezza traversa c.so A. Lucci, via Amerigo Vespucci, via Marina, via Marchese Campodisola, p.za Giovanni Bovio, c.so Umberto I (andata), giro di boa altezza traverse via E. Starace/via San Giovanni in Corte, c.so Umberto I (ritorno), p.za Nicola Amore, c.so Umberto I, p.za Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (arrivo).

Il percorso da 5 km: p.za del Plebiscito (partenza), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, p.zza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, Stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marchese Campodisola, via Alcide de Gasperi, via Agostino Depretis. p.za Municipio, via Vittorio Emanuele III (lato Maschio Angiolino), via San Carlo, p.za Trieste e Trento, p.za del Plebiscito (arrivo).

A partire dalle ore 9.00 e fino a cessate esigenze, le strade interessate saranno chiuse al traffico veicolare.