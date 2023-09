Sciopero trasporto pubblico indetto da sindacato USB per venerdì 29, le fasce di garanzia Anm e Eav

Anm informa che venerdì 29 Settembre la Organizzazione Sindacale USB ha proclamato un’azione di sciopero di 24 ore in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore dele settore del trasporto pubblico. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)

Motivazioni dello sciopero:

• la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili;

• blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali;

• il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

• la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti;

• la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

• il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

• il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

• una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria.



Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

EAV

Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

CORSE GARANTITE CON SCIOPERO DI 24 ORE

da Napoli per

Benevento 07:00

Benevento 08:21

Benevento 21:13

per Napoli da

Benevento 05:44

Benevento 06:50

Benevento 18:49

da Napoli per

Piedimonte 07:50

Piedimonte 17:20

Piedimonte 20:30

per Napoli da

Piedimonte 05:10

Piedimonte 06:21

Piedimonte 17:21

Sulla Linea NAPOLI- BENEVENTO sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce orarie di garanzia

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano;

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola;

Pompei Vesuvio:

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.