Sicurezza, in corso operazione alto impatto al Rione Sanità, 50 Carabinieri impegnati, ieri il vertice in Prefettura con Piantedosi

In corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione a Napoli al rione Sanità, che vede 50 carabinieri impiegati . Si tratta di un servizio straordinario di controllo del territorio nel popoloso quartiere del capoluogo partenopeo. E a Napoli scatta una nuova operazione ad alto impatto, come già accaduto a Caivano e nei Quartieri Spagnoli.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presenziato, ieri pomeriggio presso la prefettura di Napoli, al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Claudio Palomba, incentrato prevalentemente sulla sicurezza del territorio di Caivano.

Nel corso del punto stampa tenutosi al termine della riunione, il titolare del Viminale ha evidenziato come anche grazie alle recenti operazioni ‘alto impatto’ condotte a Caivano sia stato raggiunto un duplice risultato, riaffermando la presenza delle Stato e realizzando, al contempo, un più capillare controllo del territorio.

Durante la seduta è stato discusso, inoltre, il tema degli alloggi di edilizia residenziale occupati abusivamente nel Parco Verde e delle azioni necessarie a riacquisirne il possesso. A tal fine è stato sottolineato come verranno affrontate le diverse situazioni, caratterizzate alcune da profili di irregolarità e altre da più rilevante illegalità, e che verrà prestata la necessaria attenzione all’esigenza di tutelare chi versa in condizioni di fragilità.

In occasione dell’incontro con i giornalisti, il ministro Piantedosi ha altresì illustrato lo sforzo messo in campo dal Viminale per potenziare gli organici delle Forze di polizia sul territorio della città metropolitana, dove, nel corso dell’anno 2023, si è proceduto ad un incremento complessivo degli operatori, al netto del turn over, di 165 unità.