Pizza a Vico 2023: lunedì 18 la conferenza stampa di presentazione

Lunedì 18 settembre 2023 alle ore 10 e 30 presso “Le Axidie” a Marina di Seiano si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Pizza a Vico 2023 – Farina e creatività, un talento familiare”.

L’Associazione “Pizza a Vico” è orgogliosa di presentare l’edizione 2023 di questa straordinaria manifestazione culinaria, che celebra la pizza come arte, tradizione familiare e fonte di generosità per la comunità locale. La conferenza stampa sarà occasione per scoprire i dettagli dell’evento ed i suoi obiettivi.

Durante la conferenza stampa, il presidente dell’Associazione Michele Cuomo, parlerà del valore familiare che viene tramandato di generazione in generazione attraverso la preparazione della pizza. Saranno rivelati i tre ingredienti segreti di Pizza a Vico: mani esperte, talento di famiglia e creatività unica.

L’edizione 2023 di Pizza a Vico si terrà dal 24 al 26 settembre, offrendo tre giorni di esperienze culinarie straordinarie guidate dai talentuosi pizzaioli locali. Oltre alla celebrazione della pizza, l’Associazione Pizza a Vico ha un impegno costante verso la comunità locale, contribuendo a progetti di beneficenza e promozione del territorio.