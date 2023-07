A Napoli mancano circa 900 poliziotti. Il COISP incontra il nuovo Questore Maurizio Agricola.

Nel pomeriggio di ieri una delegazione del Sindacato di Polizia Coisp, capitanata dal Segretario Nazionale Giuseppe Raimondi, nonché dal Vicario Provinciale Antonio Matrone, dal Segretario Generale Regionale Alfredo Onorato oltre che da rappresentanti del Coisp Funzionari-Dirigenti Torella Ermelinda e Componente la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità Antonella Bufano, ha incontrato il neo Questore di Napoli, dr. Maurizio Agricola.

Dopo il primo momento conviviale di benvenuto, i vertici sindacali hanno affrontato numerose problematiche che tormentano ormai da lungo tempo la città partenopea. Fra le più importanti ed urgenti, ovviamente, figura la cronica carenza d’organico che, se non arginata, rischia di portare al collasso in primis gli Uffici cittadini e periferici, poi anche la Questura centrale. Ovviamente il sindacato Coisp si è reso da subito disponibile ad una costruttiva collaborazione nell’affrontare e contribuire a risolvere le miriadi di problemi che si susseguiranno. Altro importante argomento è stato quello del servizio antiterrorismo delle UOPI, concordando col nuovo Questore sull’importanza di utilizzare razionalmente tali specialisti avvalendosi della loro collaborazione proprio per la speciale preparazione tecnico-operativa da essi posseduta, anche in ambito cittadino. Il confronto si è concluso in modo proficuo col proposito univoco della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed al contempo della tutela dei diritti degli operatori di Polizia che giornalmente mettono la propria vita a rischio costante al fine di garantire una pacifica convivenza fra i membri dell’intera collettività.

“Avevamo bisogno di un radicale cambiamento in una città così complicata com’è Napoli – queste le parole del Segretario Nazionale Giuseppe Raimondi – Finalmente si respira un’aria di collaborazione e comprensione fra l’Amministrazione e la parte sindacale, conditio sine qua non affinché ci sia la giusta sinergia finalizzata a trovare il giusto connubio fra l’Amministrazione e gli operatori di Polizia e rendere ancora più efficace la sicurezza dell’intera collettività. Il dottor Agricola conferma quanto da noi già sostenuto, di essere un conoscitore del territorio vista la sua non lontana esperienza lavorativa in terra partenopea che gli attribuisce sicuramente quella marcia in più per una migliore comprensione della situazione che vivono, da oltre due anni a questa parte, i commissariati centrali e periferici, i quali con molta difficoltà riescono a garantire ordine e sicurezza. Infatti, da un’analisi fatta dall’Ufficio studi del Coisp partenopeo, la Questura e gli annessi Uffici contano un ammanco di circa 900 poliziotti. Siamo pronti –continua Raimondi – a collaborare con il neo Questore nel duro lavoro di garanzia dei diritti dei cittadini oltre che di garanzia dell’ordine e sicurezza pubblico”.