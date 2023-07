Atti vandalici su un bus EAV ad Afragola

Ieri mattina, ad Afragola, un autobus dell’EAV è stato oggetto di gravissimi atti vandalici presso la centralissima piazza Emanuele Gianturco. Sassi e bottiglie sono stati lanciati verso i vetri del bus frantumandone uno ma, per fortuna, non ci sono stati danni fisici per i viaggiatori e per il Conducente.

Come Organizzazione Sindacale e come Lavoratori siamo molto preoccupati. Il fenomeno non è nuovo, si ripete e nei giorni scorsi è accaduto anche di sera, oltre che di mattina, a riprova della pericolosità sociale di quanto sta succedendo.

Ai lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questi episodi, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Riteniamo che non sia possibile lavorare in queste condizioni di tensione. C’è quindi bisogno che il “fenomeno vandalico” sia bloccato subito.

Invitiamo l’EAV a provvedere, per quanto le compete, per tutelare in tutti i modi i Conducenti e, soprattutto le autorità locali di Afragola a stroncare questo pericolosissimo “tiro al bersaglio” verso gli autobus, prima che qualcuno possa realmente farsi male.