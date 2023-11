Carceri, Cantalamessa (Lega): da MIT quasi 14 mln per ristrutturazione Poggioreale

“Il MIT, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha messo a disposizione fondi per progetti di edilizia carceraria in tutta Italia. Tra questi anche l’istituto di Poggioreale al quale sono stati destinati quasi 14 milioni di euro. Risorse importanti per la struttura perché con gli interventi edilizi si andranno a migliorare le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria, del personale e dei reclusi. Con la Lega al governo fatti concreti per la sicurezza”.