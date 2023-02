Chi salva una famiglia salva l’intera umanità, crowdfunding per il corridoio umanitario ad una famiglia afghana.

Le comunità YaBasta! – Nova Koine, SmallAxe, Libreria Wojtek e Centro Studi La Pira, lanciano una raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per sostenere le spese necessarie a garantire un corridoio umanitario per un nucleo familiare di 8 persone, scappate dai Talebani in Afghanistan e attualmente profughe in Iran.

Il corridoio umanitario permetterà a queste persone di ricongiungersi in Italia con i loro familiari che da alcuni mesi vivono nella comunità di Napoli. Le comunità YaBasta! – Nova Koinè, che ospitano già una parte del nucleo familiare afghano, composto da attivisti ed attiviste per i diritti umani, hanno deciso di garantire l’accoglienza a queste persone, aprendo questa campagna di raccolta fondi per sostenere le spese di viaggio e di spostamento dai costi molto elevati.

Per maggiori informazioni sul progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/project/chi-salva-una-famiglia-salva-l-intera-umanita-corridoio-umanitario-per-napoli/