Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro in zona movida nel weekend

La Polizia Locale, nel corso dei controlli che hanno interessato in particolar modo l’area della Municipalità 4 – Piazza San Francesco, Piazza Enrico de Nicola, Via Duomo, Via Nazionale, via S. Alfonso dei Liguori e c.so A. Lucci – hanno contestato 13 verbali, ad altrettante attività commerciali, per l’assenza di autorizzazioni amministrative alla vendita, di autorizzazione alla diffusione di musica e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sette i sequestri di merce contraffatta eseguiti a carico di ignoti, per oltre mille articoli tra borse, cover ed altri accessori elettronici.

In via Albanese è stato invece denunziato il titolare di un’attività di ristorazione per aver violato i sigilli apposti in precedenza dalla stessa polizia Locale ad una tendostruttura installata abusivamente, per occuparla nuovamente con ulteriori coperti.

Al Corso Vittorio Emanuele, di fronte l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, sequestrata un’officina meccanica abusiva il cui titolare, che esercitava l’attività senza alcun titolo autorizzativo, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria.

Nella medesima area, gli agenti hanno sorpreso e verbalizzato due fratelli, parcheggiatori abusivi, nei confronti dei quali sono stati disposti altrettanti ordini di allontanamento perché entrambi recidivi.