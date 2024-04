Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro in zona movida

Il Comando della Polizia Locale di Napoli ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo nelle aree della movida cittadina.

Le Unità Operative territoriali hanno eseguito in totale 17 ispezioni presso attività commerciali, riscontrando 9 violazioni e elevando oltre 150 verbali per violazioni al codice della strada.

Nel quartiere Chiaia, è stata verbalizzata l’occupazione abusiva suolo pubblico ai sensi dell’articolo 20 del Codice della Strada. A Piazza Vittoria, un controllo amministrativo ha evidenziato irregolarità ed è stato denunciato un parcheggiatore abusivo. Presso una discoteca in Via Crispi, i controlli sono risultati regolari. Lungo la Riviera di Chiaia, è stata notificata la cessazione dell’attività di un noto bar per precedenti infrazioni, mentre in Via Ferrigni, durante i controlli delle chiusure, non sono state riscontrate irregolarità.

Sono stati condotti controlli notturni nel quartiere del Vomero, con 5 locali regolarmente controllati e 2 verbalizzati per occupazione abusiva suolo pubblico.

Sono stati elevati 44 verbali per sosta irregolare alle entrate del bosco di Capodimonte, in ottemperanza alle norme del Codice della Strada.