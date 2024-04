Melanurc La Sorgente protagonista al Vinitaly 2024

Si chiama “Melanurc” ed è prodotto dall’Azienda “La Sorgente”, fondata nel 1920 e dal 2018 acquisita da Desirè liquori Group.

La Sorgente fu la prima industria a produrre liquori a Napoli.

Dal 1920 la scelta aziendale fu quella di offrire prodotti di qualità adoperando le migliori materie prime. Naturale fu la scelta del fondatore di attingere dal grande patrimonio campano di antichi sapori per elaborare prodotti di altissimo livello, senza mai allontanarsi dai valori della genuinità: ne è testimonianza soprattutto il Melanurc.

La Campania, terra di antiche tradizioni e sapori autentici, vanta un tesoro di inestimabile valore: la Melannurca Campana I.G.P. .

L’origine della “regina delle mele”, si può addirittura riconoscere in alcuni dipinti dell’antica Ercolano, come quello della Casa dei Cervi.

Questa mela sta vivendo una nuova rinascita grazie alla sua trasformazione in questo liquore di altissima qualità.

Prima di addentrarci nel mondo del liquore, è fondamentale comprendere l’importanza dell’indicazione geografica protetta (I.G.P.).

Questa certificazione garantisce che l’annurca sia coltivata con amore dagli agricoltori locali e prodotta esclusivamente in determinate aree della Campania, rispettando una tradizionale lavorazione e standard qualitativi rigidi.

La Melannurca viene raccolta in settembre ancora un pò acerba e la si lascia maturare sui “melai”, letti di paglia dove le mele, sono esposte all’azione del sole campano fino al completo arrossamento.

La trasformazione dell’Annurca Campana I.G.P. in liquore, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e ricerca.

Il processo di produzione prevede l’utilizzo di mele selezionate e maturate al punto giusto che, attraverso la maestria dei liquoristi, viene trasformata in infuso di annurca, conservando e valorizzando la dolcezza e l’aroma unico di questa varietà tipica campana. Il liquore si distingue per il suo gusto dolce, come la “regina delle mele”, e i profumi intensi ed accattivanti del prezioso frutto.

La valorizzazione della Melannurca Campana I.G.P. attraverso la produzione del Melanurc La Sorgente, rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare tradizione e innovazione per creare prodotti di alta qualità e di forte identità territoriale.

È un percorso che merita di essere sostenuto e valorizzato, per custodire e diffondere il patrimonio gastronomico e culturale della Campania.

D.M.G. s.r.l. Via Consortile,Zona ASI-81030 Gricignano di Aversa (CE) T. +39 0819799025 Info@desiregroup.it www.lasorgenteliquori.it