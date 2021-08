Complice anche il minor numero di tamponi molecolari effettuati, cresce ulteriormente in Campania il tasso di positività.

Su 2171 test i positivi sono 194, una quota dell’8,93% rispetto al 6,15% di ieri.

Due i morti nelle ultime 48 ore, altri 2 verificatisi in precedenza ma registrati solo oggi. In calo i ricoveri in terapia intensiva, si passa da 12 a 10 mentre aumentano ancora i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria che passano da 218 a 225.

Il 18 luglio scorso erano 175. (ANSA).