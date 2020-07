Coronavirus, aggiornamento 21 luglio, 6 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. De Luca minaccia ritorno mascherine all’aperto.

Sei persone positive su 1.590 tamponi, un deceduto e 4 persone guarite: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il totale dei tamponi è di 314.126, quello dei positivi 4.839. Il totale dei guariti è di 4.108. (ANSA).

L’uso della mascherina all’aperto? Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “se c’è una moltiplicazione di contagi diventerà inevitabile, mi auguro sinceramente di no”.

“L’importante, lo dico ai giovani, è che quando vi incontrate la sera e state uno addosso all’altro quello è il momento nel quale bisogna indossare la mascherina – ha spiegato – quando si passeggia in luoghi aperti si può stare senza”. ” Nessuno ci garantisce quando entriamo in un bar, non sappiamo chi è entrato prima di noi, ci vuole molta molta prudenza – ha concluso – evitare di bere dagli stessi bicchieri o bottiglie, non è che se lo facciamo siamo dei fenomeni. Un po’ di pazienza e responsabilità e andremo avanti”. (ANSA).