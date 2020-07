Coronavirus, situazione sotto controllo a Capri.

“Non esistono al momento ragioni d’allarme”. Lo previsa l’Asl Napoli 1 Centro in relazione ai casi di positività riscontrati sull’isola di Capri.

Il Dipartimento di Prevenzione ha già provveduto a verificare e approfondire – con riferimento “ai dettagliatissimi” dati forniti dalle ASL di residenza – i luoghi e i contatti avuti dalla prima turista romana risultata positiva al Covid. A breve saranno concluse anche le indagini epidemiologiche sugli altri due turisti – la cui positività è stata comunicata nella tarda serata di ieri – che facevano parte della comitiva di otto persone che, sottolinea la Asl, non è più sull’Isola”.

"Sono altresì stati subito individuati due turisti giunti a Capri da Dubai alcuni giorni fa ed entrati in contatto precedentemente con altre persone positive durante il volo; i turisti e le persone che li hanno accolti in una casa privata sono tutti risultati negativi al tampone ma restano tutti in quarantena", conclude.