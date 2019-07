Estate a Napoli, appuntamenti al Maschio Angioino, San Domenico Maggiore, Nuovo Teatro Sanità e tanto altro ancora.

Estate a Napoli 2019

Ecco i prossimi appuntamenti in scena al Maschio Angioino:

giovedì 18 luglio ore 21.30 (ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Summer Live Tones 2019 – VIII Edizione a cura di Live Tones Napoli Party

Camera Soul Quartet presenta l’ultimo album “Existence”

Maria Enrica Lotesoriere voce, Pippo Lombardo tastiere, Beppe Sequestro basso, Fabio delle Foglie batteria

Un progetto originale jazz/soul/funk

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info: 3389941559

venerdì 19 luglio ore 21.00

Femin’arte a cura dell’Associazione ProCulTur

Flò in concerto

Cantautrice, oltre che attrice e autrice di teatro, una delle personalità più eclettiche e versatili del panorama musicale italiano

Ingresso: € 15,00

Info: 0815448891 / assculprocultur@gmail.com

Nel Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore n. 18 giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio andrà in scena Le Nuove Dee, uno spettacolo di danza comprendente due coreografie Io Chiara Tu Scura<€/strong>, con regia e coreografia di Flavia Bucciero e interpreti Paloma Biagioli ed Elisa Paini, e Oppio, con €coreografia di Francesca Selva, messa in scena di Marcello Valassina e interprete Silvia Bastianelli. Entrambe le coreografie evidenziano una prospettiva che lega passato, presente e futuro in un significato universale e multiculturale dell’essere giovani donne in un mondo globalizzato. Il concept prevede due modalità: la prima in cui viene proposto un estratto dello spettacolo della durata di 20 minuti sotto forma di site specific e itinerante nel chiostro, la seconda propone lo spettacolo in forma integrale della durata di 1 ore e 10 minuti.

A cura del Consorzio Coreografi Danza d’Autore

Ingresso: ore 17.00, 18.00 e 19.00 spettacoli site specific € 3.00

ore 21.30 spettacolo serale biglietto intero € 8.00, ridotto € 5.00 (fino a 25 anni, dai 65 anni in su, per coloro che presentano alla cassa un biglietto di ingresso ad un museo della città)

info: 3462267973 / 3293907309 / movimentoinactor.promozione@gmail.com

Continua la mostra fotografica di Marisa Laurito Transvantgarbage. Terre dei Fuochi e di Nessuno, denuncia dell’insulto ambientale alla Tera dei Fuochi che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 18.00

Ingresso libero

Continuano le rassegne di cinema e teatro:

ogni sera al Parco del Poggio, Viale del Poggio di Capodimonte Cinema all’Arena del Poggio

Info: amministrazione@hartnapoli.it

nei Giardini di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia Doppio Sogno, una rassegna d€i cinema, letteratura, musica a cura di Galleria Toledo teatro stabile d’innovazione, in ricordo dell’attore Antonio Pennarella

giovedì 18 luglio ore 20.30

Underground di Emir Kusturica introduce Alberto Castellano

venerdì 19 luglio ore 20.30

Il clan dei Ricciai di Pietro Mereu. Aperitivo di benvenuto

Ingresso: € 5.00

Info: 081425037 / 081425824 / segreteria.galleriatoledo@gmail.com / www.galleriatoledo.org / facebook.com/galleriatoledo

FOQUS Napoli Fondazione Quartieri Spagnoli, via Portacarrese a Montecalvario n. 69 ospita il Festival del Cinema Spagnolo, anteprime e film inediti del miglior cinema spagnolo, in lingua originale

Giovedì 18 luglio ore 21

Muchos hijos, un mono y un castillo / Molti figli, unascimmia e un castello di Gustavo Salmeron

Venerdì 19 luglio ore 21

Yuli di Icíar Bollaín in anteprima assoluta, biopic sul ballerino cubano Carlos Acosta, leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare poiché preferiva il pallone

Il programma è arricchito da una selezione di corti targati Kimuak che sarà in programma da mercoledì 17 a sabato 20 ore 19.00 presso la Sala dei Caratteri

Rassegna cinematografica a cura della Oficina Cultural dell’Ambasciata di Spagna e di EXIT Media

Ingresso: € 5.00

Info: 08119174938 / 3284218405 / segreteria@foqusnapoli.it.

18 luglio ore 21.00

Brividi d’Estate – XIX Edizione. All’Orto Botanico, via Foria n. 223 Andar per fantasmi. Storie di spettri della Napoli magica

Per il tradizionale Festival della letteratura a teatro realizzato a cura de Il Pozzo e il Pendolo, le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città e le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800 con Marco Palumbo, Marianita Carfora, Peppe Romano e Andrea De Rosa

Ingresso: € 16,00

Info: info@ilpozzoeilpendolo.it

Non manca un ricco ciclo di spettacoli e di laboratori per bambini e famiglie:

Ai Giardini di Re Ladislao a San Giovanni a Carbonara I Luoghi delle Fiabe laboratori, teatro, gioco, libri e natura per bambini e famiglie a cura de “I Teatrini”

mercoledì 17 luglio e giovedì 18 luglio ore 19.00 Le favole della saggezza uno spettacolo di Giovanna Facciolo da Esopo, Fedro, La Fontaine con Annarita Ferraro e Melania Balsamo, percussioni dal vivo da Dario Mennella, maschere e oggetti di scena di Marco Di Napoli

età consigliata: dai 3 anni

La volpe e l’uva, Il lupo e l’agnello, La cicala e la formica. Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con divertenti e ironici personaggi

venerdì 19 luglio, ore 19.00 Il popolo del bosco testo e regia di Giovanna Facciolo con Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Renata Wrobel, maschere, figure, costumi di Bruno Leone, Rosellina Leone

età consigliata: dai 3 anni, spettacolo itinerante

Può capitare che entrando in un parco per una passeggiata ci si imbatta in strani esseri disposti o meno a comunicare con noi svelandoci segreti o raccontandoci affascinanti storie o dandoci consigli per superare eventuali difficoltà lungo il cammino. Chissà se anche lo scettico guardiano del parco si arrenderà all’evidenza e arriverà a credere finalmente all’esistenza di questo “mondo parallelo”

Ogni pomeriggio dalle ore 17.30 attività di laboratorio

Ingresso gratuito a tutte le attività. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Stati di Grazia e di Emergenza. Festival delle Periferie. Teatri – Comunità – Territori. II° Edizione

Teatro Sanità

giovedì 18 luglio ore 20.30 I Kiwi di Napoli regia Carlo Geltrude con Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Anna De Stefano, Carlo Geltrude, Gaetano Migliaccio, Federica Totaro, Beatrice Vento, Mario Ascione

venerdì 19 luglio ore 20.30 Pino Daniele è calvo di Alfredo Mazzara regia Giuseppe Miale Di Mauro con Ivan Castiglione musiche di Alessandro Castiglione

A cura di NTS – Nuovo Teatro Sanità

Parco Corto Maltese

giovedì 18 luglioore 17.00 – 20.00 Associazione Bertolt Brecht Fantasticando: laboratorio di costruzione pupazzi e burattini a cura di Maurizio Stammati

ore 20.30 spettacolo Pulcinella mon amour regia Maurizio Stammati

A cura di Teatri Associati di Napoli

Giardini Teatro Area Nord

venerdì 19 luglioore 21.00

Cinema nei cortili

Dogman di Matteo Garrone

A cura di Teatri Associati di Napoli

Info:

Nuovo Teatro Sanità 3201632269 / organizzazione@nuovoteatrosanita.it

Teatri Associati di Napoli / Teatro Area Nord 0815851096 / 3401098705 / teatriassociatinapoli@gmail.com

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Le principali mostre in città:

Dall’11 luglio al 6 agosto nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo n. 286 Visione Offuscata di Christian Dworak

La serie figurativa valuta come il mondo immaginario collettivo si trasmetta ai singoli individui e come il loro modo di pensare ne venga influenzato. Punto di partenza sono scene e personaggi del Nuovo Testamento

Ingresso libero dal lunedi’ al sabato ore 9.00 – 19.00

Al Museo Filangieri, via Duomo n. 288 dal 1° febbraio a settembre Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri.

Esposizione dedicata alla riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento, composta perlopiù da dipinti caravaggeschi

Info: filangierimuseo.it

A Castel dell’Ovo la mostra Le Stanze di Tato Russo, gli anni del coraggio racconta un’avventura di teatro e di vita. Dal 14 giugno al 28 luglio dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 (ultimo accesso ore 18,45) domenica e giorni festivi ore 9.00 – 14.00 (ultimo accesso ore 13,15)

Ingresso gratuito

Promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Gli Assiri all’ombra del Vesuvio esponedal 3 luglio al 16 settembre oltre quarantacinque reperti, provenienti, tra l’altro, da British Museum, Ashmolean Museum e Musei Vaticani: fulcro dell’allestimento, i calchi ottocenteschi, appartenenti alle collezioni del MANN e non esposti da molti anni. I visitatori sono condotti a scoprire, in un iter circolare, i tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura degli Assiri: Nimrud, Ninive, Korsabad. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Info: www.museoarcheologiconapoli.it

Guarda che luna! Un viaggio bibliografico ed iconografico verso il mondo di di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong. Una mostra documentaria e iconografica per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio (1969-2019), a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ospitata alla Biblioteca Nazionale. Il percorso espositivo, tra le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie, narra il legame speciale, magico che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto con il nostro satellite. Dal 25 giugno al 30 settembre

Ingresso libero

Info: 0817819211

Per la prima volta a Napoli la poetica magia del grande artista russo Marc Chagall (1887-1985) raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. Dal 15 febbraio all’8 settembre tutti i giorni ore 10.00 – 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)CHAGALL. Sogno d’amore

Curata da Dolores Duràn Ucar alla Basilica della Pietrasanta Museum, piazzetta Pietrasanta n. 17-18

Biglietti intero con audioguida € 15.00 – intero € 14.00 – ridotto con audioguida € 13.00 – ridotto € 12.00 – bambini con audioguida € 7.00 – Bambini € 6.00

Info: 0811865941

e infine:

Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon a cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus. Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion

Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12.00 – sabato ore 10.00 e 12.00 – domenica ore 10.00, 11.00 e 12.00

Ingresso: € 6,00 prenotazione obbligatoria

Info: 0812403235 / 3285947790 / info@gaiola.org / www.gaiola.org