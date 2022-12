Eva addentò la mela. Eva Kaili, le lobby e la Commissione della UE.

di Apostolos Apostolou

L’enciclopedia Treccani definisce la lobby come “Gruppo di interesse che opera prevalentemente nelle sedi istituzionali di decisione politica attraverso propri incaricati d’affari o apposite agenzie allo scopo di influenzare e persuadere il personale politico a tenere conto degli interessi dei propri clienti nell’emanazione di provvedimenti normativi.” Oggi non conosciamo quante organizzazioni siano coinvolte nel lobbying a livello europeo, impiegano più di 100.000 persone, di cui quasi 7.000 sono accreditate per accedere al Parlamento. Le lobby tendono a favorire gli attori con maggiori risorse economiche e umane. Le lobby danno le Informazioni confidenziali e conoscenze tecniche, anche le persone delle lobby come expertise offrono Informazioni confidenziali e conoscenze tecniche e il mondo della partecipazione e consenso politico. la Commissione della UE ha erogato circa 4 miliardi di euro alle associazioni non governative. Antonio Panzeri e Francesco Giorgi erano lobbisti. Francesco Giorgi era traduttore in inglese di Antonio Panzeri.

Le lobby cercavano di trovare persone del Parlamento Europeo che volevano un arricchirsi velocemente. Ιl ruolo delle lobby nella politica europea è ben noto e denunciato da tempo. Con ultimo scandallo del Parlamento Europeo sarebbero oltre 60 gli eurodeputati nel mirino della maxi-inchiesta sul Qatargate condotta dalla giustizia belga, come lo riporta la televisione privata greca MegaTv. Eva Kaili nel 2014 è arrivata all’Eurocamera a Bruxelles, dove ha conosciuto il compagno, l’italiano Francesco Giorgi. Era ambiziosa e le piaceva la vita ricca, come era Francesco Giorgi con superiorità e desiderio di fama. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti, e come ha scritto il quotidiano francofono belga Le Soir Francesco Giorgi ha detto che “fatto tutto per soldi di cui non avevo bisogno.”

Il biondo di Salonicco con gli occhi azzurri Eva Kaili gode di un ampio sostegno da parte dei media locali della Grecia che ospitano articoli sul suo stile di vita affascinante anche è associato a personaggi del calibro del magnate Richard Branson e esercita potere e influenza.In poche parole, ha il mondo ai suoi piedi ha scritto il giornale Daily Mail. L’Instagram di Kaili ha rivelato di essere un avido viaggiatore, con viaggi tra la Grecia, Parigi, Londra, New York e Washington.Uno degli ultimi viaggi che Eva Kaili ha fatto da sola è stato prima dell’inizio dei Mondiali, in Qatar.

Solo poche settimane fa in Parlamento europeo Eva Kaili difendeva che Qatar, è modello dei diritti di lavoro mentre un rapporto di Human Rights Watch pubblicato due mesi fa ha rivelato un abuso sistematico dei diritti dei lavoratori migranti in Qatar in vista della Coppa del Mondo del 2020. Ci erano 7.000 morti lavoratori. Anche molti datori di lavoro abbiamo trattenuto , o hanno detratto arbitrariamente del denaro dal salario dei loro dipendenti.

Eva Kaili ha toccato il denaro sporco. Eva addentò la mela.

Apostolos Apostolou. Scrittore di filosofia politica e sociale.