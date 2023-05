Incendio ai Quartieri Spagnoli, evacuato edificio.

Verso le 3 della scorsa notte carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a via Trinità degli Spagnoli 5 per un incendio verificatosi al terzo piano dell’edificio.

A causa del fumo e delle fiamme vigili e carabinieri hanno fatto evacuare i condomini dell’intero edificio, circa 50 persone.

Sul posto anche il 118, che ha potuto constatare come nessuna persona fosse rimasta ferita.

L’area è stata recintata e messa in sicurezza. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio.

Intanto nel corso della mattinata di oggi tecnici e ingegneri comunali verificheranno l’integrità dell’edificio.