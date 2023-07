Incidente mortale ad Agnano, uomo investito da moto agli Astroni

Incidente mortale nella serata di venerdì ad Agnano Intorno alle ore 20.15 di ieri un motociclo Kawasaki z900 condotto da un 24enne ha investito un uomo in via Agnano Astroni nelle adiacenze di via Ruggiero.

Il pedone, S. G. di 65 anni, era intento ad attraversare la strada nei pressi degli attraversamenti pedonali ed è morto sul colpo. Anche il centauro ha riportato lesioni giudicate guaribili nei 40 gg.

Il conducente, deferito per omicidio stradale è stato sottoposto ai test risultati negativi, la moto è stata sequestrata e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.