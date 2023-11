Intitolata piazza a Nunzia Munizzi e Barbara Sellini a Ponticelli

È stata pubblicata la delibera di giunta comunale per l’Intitolazione a Nunzia Munizzi e Barbara Sellini della piazza tra via Louis Armstrong e via Walt Disney a Ponticelli. “Con questa iniziativa – ha detto il Vice Sindaco e Assessore alla Toponomastica Laura Lieto – la città ha inteso onorare la memoria delle due bambine di 7 e 10 anni, vittime del massacro di Ponticelli del 2 luglio 1983”.

La proposta è stata formulata dal Presidente della Commissione Urbanistica con delega alla Toponomastica, Massimo Pepe, che ha dichiarato: “Sono molto contento di vedere concluso un iter avviato mesi fa per il riconoscimento di una piazza in memoria delle due bambine vittime innocenti della strage del 83’, tengo a ringraziare il Vice Sindaco Laura Lieto che ha immediatamente accolto la mia richiesta e la Commissione toponomastica che si è espressa favorevolmente all’unanimità. E’ un gesto piccolo ma significativo, segno dell’attenzione che questa Amministrazione tiene ai temi sociali della nostra Città”.