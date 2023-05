Campania in festa grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Afragola, in provincia di Napoli, è stato centrato un terno secco sulla ruota di Roma da 22.500 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 390 milioni da inizio anno.(Agimeg)