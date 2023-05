Feltrinelli, i prossimi appuntamenti.

Masterclass* sul graphic novel biografico organizzata da Feltrinelli Education con Paolo Castaldi, firma di Feltrinelli Comics. A seguire, live painting aperto al pubblico dell’artista, che realizzerà un ritratto di Diego Armando Maradona.

Tra gli chef più amati del web, Luca Pappagallo firma copie del suo libro Tutti i sapori di casa Pappagallo (Vallardi) in cui riscopre piatti, profumi e storie d’infanzia, e li combina in una selezione di ricette per tutti i gusti.