Giovanni Di Lorenzo scende in campo con la Valigia dei Campioni di Carpisa.

Carpisa celebra la vittoria dello scudetto messa a segno dal Calcio Napoli con una collaborazione che ha come protagonista il capitano della squadra partenopea: Giovanni Di Lorenzo. Il difensore della SSC Napoli è infatti stato scelto come nuovo ambassador del brand. Ad unire il calciatore a Carpisa è l’amore per questo sport, per il nostro paese e per Napoli, la città che ha dato i natali a Carpisa. Fuoriclasse indiscusso, esempio di positività dentro e fuori dal campo, Di Lorenzo è uno dei top player del nostro Campionato.

Per Carpisa, il numero 22 scenderà in campo da oggi come testimonial della linea di trolley Go Tech + must-have per i prossimi viaggi estivi – la collaborazione proseguirà poi per tutta l’estate.

Le valigie GOTECH sono, dal loro esordio sul mercato, uno dei prodotti più apprezzati dai clienti Carpisa perché innovative in quanto realizzate con materiali green-oriented, pratiche ma di design. Dal loro lancio nel 2017, si sono evolute e perfezionate: l’ultima frontiera di questo modello di valigia è rappresentata dalla GOTECH+, proposta in due nuove taglie pensate per rientrare negli standard di bagaglio a mano gratuito richiesti dalle compagnie lowcost, ancora più sostenibile, versatile, forte, sicura e compatta, perfetta compagna di viaggio per ogni tipo di avventura.

Gli scatti e il video della campagna realizzati presso il centro sportivo di Castel Volturno sono stati firmati dal fotografo napoletano Raffaele Marone.

“La collaborazione con Giovanni e con il Calcio Napoli si inserisce in un percorso più ampio che vede i brand del nostro Gruppo – Yamamay e Carpisa – da sempre legati al mondo dello sport. Meno di un mese fa Yamamay ha giustappunto scelto altri 3 campioni del SSC Napoli – Juan Jesus, Giovanni Simeone e Piotr Zielinski per la campagna underwear della linea man. Chiedere a Giovanni di diventare ambassador delle valigie best seller Go Tech+ di Carpisa è stata la naturale evoluzione di questa nostra connessione e affinità con il mondo sportivo. Giovanni è un grande campione, lui e la sua squadra si meritano tutto quello che hanno raggiunto, noi siamo felicissimi sia come imprenditori che come tifosi: poter unire una scelta di business ad una passione personale è ancora più vincente.’ Gianluigi Cimmino, CEO di Carpisa

Le valigie sono già disponibili in tutti gli store Carpisa e su www.carpisa.it