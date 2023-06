Metro, guasto a treno nuovo Linea 1, passeggeri costretti a raggiungere a piedi la stazione

Non c’è pace per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Un treno di quelli nuovi da poco entrati in servizio si è fermato per un guasto in prossimità della Stazione Università (Piazza Bovio).

Il convoglio si è bloccato attorno alle 13,30 di giovedì 22 giugno ad una 50ina di metri dalla fermata. Il treno è stato evacuato e tutti i passeggeri hanno raggiunto senza particolari problemi la stazione a piedi, camminando in galleria.

Il treno era appena partito dalla stazione Università, diretto a Municipio, quando si sarebbe bloccato a causa di un guasto tecnico al sistema elettronico. Per limitare i danni alla circolazione, la centrale operativa ha disposto la limitazione del servizio alla sola tratta da Piscinola a Dante, per consentire l’intervento dei tecnici. Mentre è rimasta sospesa sulla tratta da Dante a Garibaldi. In poco tempo il treno è stato riavviato e portato in deposito per ulteriori controlli. Alle 14,30 la circolazione è tornata regolare su tutta la linea. Nel complesso l’interruzione è durata circa un’ora.