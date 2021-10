Nikon Lenswear, online il nuovo sito.

Essere presenti sui canali online e dotarsi di una nuova anima digitale è sempre più fondamentale per essere al passo coi tempi, far conoscere i propri brand al consumatore e convogliarlo nei centri ottici partner dove poter trovare i propri prodotti.

Contraddistinto dal know how innovativo e dinamico, il brand Nikon Lenswear lancia il nuovo sito www.nikonlenswear.com/it rinnovando la grafica, implementando la consumer usability e integrando contenuti che rispondono ai reali interessi degli utenti.

L’intera struttura della piattaforma è stata pensata per valorizzare l’esperienza dell’utente accompagnandolo alla scoperta del mondo Nikon Lenswear attraverso contenuti interattivi, immagini impattanti e video emozionali, utili a fornirgli supporto nella comprensione dei benefici delle tecnologie Nikon.

Molte le sezioni da esplorare, a partire da un percorso guidato e informativo sulla visione per proseguire nella scoperta delle lenti e montature fino allo Store Locator attraverso cui trovare i Centri Ottici Partner più vicini, uno strumento sempre visibile con richiami specifici in ogni sezione per favorire il drive to store.

Il menù “lenti” si contraddistingue per la facilità di navigazione, proponendo soluzioni visive suddivise in base a tipologia, esigenze visive o di estetica, e stili di vita del consumatore. L’utente che naviga nel sito ha così la possibilità di scoprire in modo facile e intuitivo la lente più adatta alle proprie esigenze visive, beneficiando di comfort visivo in qualsiasi attività quotidiana: alla guida, in ufficio o a casa, Nikon Lenswear ha la soluzione ideale per ogni necessità.

La sezione “montature” ha un duplice obiettivo: favorire l’acquisto dell’occhiale completo Nikon e presentare la collezione eyewear fotocromatica. Lanciate lo scorso mese di Aprile, le montature Nikon che cambiano colore in base all’intensità dei raggi solari – da trasparenti a grigio scuro – forniscono uno stile unico, eclettico e versatile, creando effetti visivi inaspettati, ancor più se abbinate a lenti Nikon con tecnologia Transitions.

Non manca poi una sezione dedicata a “Nikon” con approfondimenti sul brand, la sua storia, le sue tecnologie e sui processi produttivi alla base della precisione di ciascuna lente.

Un’apposita sezione presenta un test della visione. Qualche click e poche semplici domande per conoscere lo stile di vita dell’utente per poi approfondire il test per tematiche: si va dall’acuità visiva al test bicromatico, da un questionario sulla miopia al test sull’astigmatismo, sensibilità al contrasto, visione dei colori, sensibilità alla luce, riflessi visivi e affaticamento visivo. Al termine l’utente può scaricare un PDF con i risultati per ciascun ambito di indagine. Il test ha il solo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza di monitorare la propria visione attraverso controlli presso gli specialisti e contestualmente consigliare le lenti più adatte per correggere i differenti difetti o disturbi visivi. L’utente viene quindi invitato ad approfondire il controllo visivo presso il centro ottico più vicino, rintracciabile attraverso lo Store Locator.

La trasformazione digitale è il cambiamento culturale sul mercato, ma non solo. Coerente con il percorso di digitalizzazione che coinvolge l’azienda in tutti i suoi aspetti, dopo il lancio estivo dei canali Facebook e Instagram di @NikonLenswearItalia, anche il sito www.nikonlenswear.com/it viene rilanciato con quelle caratteristiche innovative e tecnologiche che sono da sempre uno dei punti di forza Nikon, brand innovatore e all’avanguardia.