Nomina Agricola Questore, plauso del Coisp

E’ di queste ore la notizia dell’avvicendamento ai vertici della Questura di Napoli, che ha visto Il Dirigente Generale della polizia di stato Maurizio Agricola dare il cambio al suo collega Alessandro Giugliano il quale a sua volta assumerà il nuovo e prestigioso incarico di Direttore della Direzione Centrale Anticrimine.

Giuseppe Raimondi, Segretario Nazionale, nonché partenopeo, del Sindacato di Polizia Coisp ha dichiarato: “Innanzitutto facciamo un augurio al dr Alessandro Giuliano per il nuovo incarico ricevuto e contestualmente diamo il bentornato al dr Maurizio Agricola che assume l’incarico di gestire una delle questure più delicate d’Italia, perché la realtà partenopea per certi versi può essere definita unica. Mi pregio di conoscere personalmente il neo questore che ha già diretto nel corso della carriera, delicati uffici napoletani, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale, dando dimostrazione di alta professionalità e grande disponibilità verso le esigenze del personale. Un vero poliziotto, autorevole e al momento giusto autoritario, questi sono i valori che deve avere un vero leader sia nel mondo lavorativo che sindacale. La Questura di Napoli aveva bisogno di un cambiamento radicale e la scelta del Capo della Polizia pref. Vittorio Pisani di nominare il dr Maurizio Agricola a capo della Questura di Napoli, è la più azzeccata.”

Sulla stessa lunghezza d’onda sono le dichiarazioni del Segretario Generale Regionale del Coisp, Alfredo Onorato che aggiunge: “Concordo con quanto dichiarato da Raimondi, mi associo agli auguri per il prestigioso incarico ricevuto dal dr Agricola, con cui ho avuto il piacere di collaborare negli anni della sua dirigenza a Napoli. Conoscendo le doti umane e professionali del dr Agricola, non ho alcun dubbio in relazione principalmente alla gestione del personale, ormai ridotto all’osso e alquanto demotivato, ma anche alla tutela della collettività. Naturalmente il Coisp campano ed in particolare quello partenopeo offrirà il massimo contributo possibile al Questore con la certezza che il rapporto sarà di fattiva collaborazione.”