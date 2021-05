Occhio alla falsa beneficenza in giro per il Cardarelli, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

All’interno dell’Ospedale Cardarelli di Napoli c’è una persona che si spaccia per un’operatrice di un’associazione benefica sostenendo di raccogliere fondi per acquistare cibo, abiti e giochi per bambini disagiati da destinare all’Unicef e a case famiglia.

Ma Luca Abete ha fatto delle verifiche.

“Raccoglie soldi per… BENEFICENZA a SE STESSA!?!

E’ una presenza fissa davanti all’Ospedale Cardarelli di Napoli, indossa un camice da operatore sanitario e approfitta della generosità delle persone per raccogliere offerte che però non vengono consegnate! Sono l’unico a pensare che le intaschi lei?”

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/falsa-beneficenza-in-ospedale_73145.shtml