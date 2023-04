Paura all’ Ospedale Loreto Mare : Aggredite le Guardie Giurate durante la notte.

È successo la notte tra giovedì e venerdì all’ Ospedale Loreto Mare di Napoli,dove non c’ e’ piu’ il pronto Soccorso attivo.

Durante la notte è giunta una persona con ferita di arma da fuoco e degli amici di quest’ ultimo hanno scavalcato il cancello e aggredito le guardie giurate che ivi prestano servizio per poi scappare via la polizia è arrivata dopo 40 minuti ha verbalizzato il tutto.

Per Giuseppe Alviti Leader Sindacale e Presidente Nazionale Associazione Guardie Particolari Giurate è un fatto gravissimo che pone ancora una volta in risalto l’ urgenza di presidiare militarmente tutti gli ospedali di Napoli poiche’ e’ terra di nessuno e non vogliamo aspettare il morto prima di intervenire.

Siamo pronti per una protesta di piazza per le tutele giuridiche ed economiche delle guardie giurate ha chiosato Alviti.