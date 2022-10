Social media, Whatsapp down in tutto il mondo per oltre due ore.

WhatsApp torna a funzionare dopo oltre due ore di down mondiale.

I disservizi sono iniziati tra le 8:30 e le 9, ora italiana.

Gli utenti non riuscivano a mandare messaggi ne’ privatamente, ne’ in chat sia sull’app sia sulla versione desktop. E non appariva la classica spunta blu del messaggio inviato, ma il simbolo dell’orologio.

“Sappiamo che oggi le persone hanno avuto problemi a inviare messaggi su WhatsApp. Abbiamo risolto il problema, ci scusiamo per gli eventuali disagi”: spiega un portavoce WhatsApp senza specificare i motivi del blocco.

La chat di proprietà del gruppo Meta è diventata una infrastruttura in molti mercati, utilizzata da 2 miliardi di persone, anche istituzioni e governi e sempre più importante con lo smart working cresciuto in pandemia. A partire dal 2020, il servizio è stato utilizzato per inviare oltre 100 miliardi di messaggi al giorno.

Nel corso del disservizio, le altre piattaforme di Meta come Facebook e Instagram hanno invece funzionato correttamente. Come di consueto su Twitter sono apparsi messaggi con l’hashtag #Whatsappdown.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un ‘down’ di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”, spiega intanto un portavoce di WhatsApp.(ANSA)