Perchè scegliere un profumo unisex?

Invernale o estivo, il profumo unisex rappresenta un’idea geniale e versatile per un pubblico quanto mai vasto. Il bouquet, infatti, è apprezzato da uomini e donne, giovani e persone in età più avanzata, per lasciare una piacevole scia di sé in qualsiasi occasione.

Generalmente, si tratta di una fragranza perfetta per diversi momenti della giornata: uscite nel tempo libero, serate importanti, lavoro, shopping e, nelle versioni senza alcool, perfino per l’attività sportiva. Nelle prossime righe approfondiremo tutti i motivi per scegliere un prodotto del genere.

Profumo unisex, le buone ragioni per acquistarlo

Non è un caso che sempre più donne e uomini di ogni età scelgano questo tipo di prodotto. I motivi vanno ben oltre la praticità, la varietà e la piacevolezza dell’aroma; ecco quali sono:

perfetto per tutta la famiglia

disponibile in varie pezzature e in più versioni (eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne, deo, spray corpo senza alcool, etc…)

fragranza che sa di fresco e di pulito

prezzo

Prerogativa dei profumi unisex è il fatto di non essere troppo dolce, anche nelle varianti dalle note speziate, legnose, fruttate o lievemente vanigliate. In altre parole, non risulta mai troppo caratterizzato, a prescindere dalla persistenza del bouquet.

Fragranze unisex, è vero che svaniscono presto?

La risposta è: tendenzialmente no. La loro durata dipende da altri fattori, come il calore della cute, la qualità delle materie prime (alcool incluso) e la percentuale di oli essenziali presenti nel profumo.

Alcune fragranze, inoltre, rimangono di più sulla pelle rispetto ad altre. Tanto per fare un esempio, la combinazione di erbe aromatiche mediterranee e agrumi dà un mix persistente, ma mai fastidioso all’olfatto, come in 4711.

Lo stesso discorso vale anche per i bouquet con note di patchouli, sandalo, cuoio, magnolia, miscele di the verdi pregiati e muschio. Basta vaporizzare o applicarne direttamente poche gocce sui punti più caldi del corpo, dopo ogni doccia, senza alcun bisogno di ripetere l’operazione nell’arco della giornata.

Criteri per scegliere i profumi unisex

Come ogni prodotto dedicato alla beauty routine quotidiana, anche il profumo risponderà ad alcuni requisiti. La qualità non deve limitarsi agli estratti botanici prescelti e alle modalità di estrazione degli oli essenziali, ma estendersi alla conformazione del contenitore.

Di solito, più la linea della boccetta è essenziale, più il contenuto è di pregio. È il caso di 4711 Colonia, per il quale l’azienda ha prestato attenzione perfino alla scelta dei materiali. Questi ultimi garantiscono una perfetta conservazione del prodotto, senza alterarne la fragranza.

Altro aspetto importante riguarda le indicazioni in etichetta, che deve riportare dati completi e veritieri. Ingredienti, percentuale di alcool, nome del laboratorio e lotto di produzione devono essere presenti, per permettere al cliente di identificare eventuali allergeni e fare acquisti consapevoli