Trasporti, corse straordinarie Metropolitana Linea 2 dopo Napoli-Udinese

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Udinese in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

In totale saranno 7 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei per un totale di 4.000 posti, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 21.30 e non si effettuerà servizio viaggiatori.