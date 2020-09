Vento forte, isolate Ischia e Procida.

Per il forte vento che per tutta la notte nel golfo di Napoli ha raggiunto punte anche di 45 nodi, Ischia e Procida si trovano attualmente pressoché isolate, con navi ed aliscafi ormeggiati ai porti.

Poco dopo le nove da Ischia è partita la prima nave della giornata diretta a Pozzuoli ma le compagnie di navigazione al momento non confermano ulteriori collegamenti in partenza o in arrivo.

Fermi, perciò, in terraferma anche gli automezzi degli approvvigionamenti ed incertezza per i numerosi turisti che avevano programmato per oggi la ripartenza dall’isola verde.

(ANSA).