Autonomia differenziata ed Equità Territoriale, sabato a Napoli sbarca l’Europa dei Popoli.

L’Europa dei Popoli ha scelto Napoli per affrontare il dibattito sui possibili effetti dell’autonomia differenziata sul Mezzogiorno d’Italia. Parlamentari europei del Gruppo EFA/ALE (Alleanza Libera Europea) provenienti da tutta Europa, politici, esperti e intellettuali si confronteranno sul progetto di legge più controverso degli ultimi anni in Italia.

Appuntamento sabato 15 aprile 2023, a partire dalle ore 15, al circolo Rari Nantes di Napoli (Scogliera Santa Lucia, via Partenope 1).

Il convegno, dal titolo “Autonomia Differenziata ed Equità Territoriale”, è stato organizzato dal parlamentare europeo e segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini.

All’incontro interverranno:

– Jordi Solé, presidente del gruppo EFA/ALE al Parlamento Europeo

– François Alfonsi, Parlamentare UE EFA/ALE

– Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ

– Lorenzo Chieffi, Docente di Diritto Costituzionale

– Pino Aprile, Scrittore e Fondatore del Movimento Equità Territoriale

I lavori saranno introdotti e moderati dal parlamentare UE e organizzatore dell’evento Piernicola Pedicini, a cui saranno affidate le conclusioni.

Previsti saluti istituzionali della presidente del Movimento Equità Territoriale Rossella Solombrino.

– Nel corso della mattinata, alle ore 11, in via San Gregorio Armeno a Napoli, la delegazione dei parlamentari europei incontrerà i maestri pastorai e i referenti dell’associazione Botteghe San Gregorio Armeno, per ascoltare le criticità di un settore che rappresenta un patrimonio storico di Napoli e del Paese e farsi portavoce in Europa delle loro istanze.