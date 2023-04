La Turuturu di Gianfranco Caliendo conquista i Coldplay e il pubblico di San Paolo.

La musica è trasversale e non conosce confini. I Coldplay, in concerto allo stádio Morumbi di San Paolo (Brasile), hanno invitato sul palco la cantante Sandy e hanno interpretato il successo Quando você passa… vale a dire, l’italianissima Turuturu,vero tormentone e “vincitrice morale” del Festival di Sanremo 2001!

Scritta da Gianfranco Caliendo e originariamente interpretata daFrancesco Boccia(anche co-autore) e la talentuosa Giada Caliendo, la canzone si classificò terza nella “Sezione Giovani”del festival più amato d’Italia, ma poi ha beneficiato di una straordinaria e sorprendente seconda vita, durata nel tempo.Infatti, nella versione portoghese cantata dal celebre duo Sandy & Junior, vendette circa 850.000 copie, raggiungendo la vetta della top ten brasiliana. Venne dunque immessa sul mercato con il titolo Tengo un Turu turu, cantata da Francesco e Giada in lingua spagnola, ottenendo notevoli vendite nei paesi dell’America Latina. Nel 2006, venne infine incisa in doppia versione (catalana e castigliana) dalla cantante spagnola Gisela (Operazione Trionfo), rivelandosi una hit e giungendo in poco tempo al primo posto della classifica. Oltre 300.000 copie vendute in Spagna.

Il 14 marzo scorso, Chris Martin e Sandy l’hanno riproposta ad uno stadio gremito all’inverosimile di fans, oltre 72.000, tra scroscianti applausi e accompagnamenti corali.Che il miracolo si possa ripetere il 21-22 giugno, quando i Coldplay si esibiranno proprio a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona? Giada Caliendo e Francesco Boccia sarebbero pronti a riunirsi per l’occasione.

Riguardo la firma del brano: Gianfranco Caliendo è stato iconico frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici fino al 2012, in seguito cantautore. Alcuni risultati conseguiti con il Giardino: 4 milioni di copie vendute; 2000 concerti; 14 albums; 1 Festival di Sanremo e 3 Festivalbar. Nel 2021, è stato pubblicato il suo libro autobiografico Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo anni 70, edito dalla Iacobelli Editore, con prefazione di Giorgio Verdelli. Un libro che racconta la straordinaria carriera di Gianfranco, tra cui il momento fatidico in cui scrisse e lanciò quel “Turuturu nella testa…” che ha infiammato il mondo.