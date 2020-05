“Le regole per le spiagge sono scritte da persone che non conoscono morfologia e storia delle Regioni del Mezzogiorno, della Campania e della Calabria soprattutto. Fanno bene i balneari campani a rifiutarsi di aprire: farlo con regole sbagliate significherebbe esporsi a inutili sanzioni o rendersi corresponsabili dei contagi. Il governo corra ai ripari rapidamente o finirà per toglierci anche il mare”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.