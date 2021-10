Bilancio del Comune, Manfredi invoca norma antidissesto.

“Sul dissesto sicuramente ci vuole un intervento legislativo che ci aiuti sul debito e ci consenta poi di muovere la leva della spesa corrente”. Lo sottolinea il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al convegno su “Sud e Nord insieme verso l’Europa” promosso da Confindustria a Napoli.

“Per quanto riguarda le risorse del Pnrr – ha osservato Manfredi – gli investimenti sul Sud, i primi dati sul Pnrr, i primi bandi fatti, ci dicono che purtroppo non si sta ancora rispettando questa quota che noi dobbiamo garantire perché l’Europa ha dato queste risorse all’Italia soprattutto per fini di riequilibrio, questo significa senza dubbio che bisogna rivedere da un lato le procedure di assegnazione, dall’altro mettere in condizione le amministrazioni meridionali di poter presentare progetti e soprattutto – ha concluso – di poter presentare le opere”.

(ANSA).