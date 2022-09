Caro energia, Russo (FdI): agenzia nazionale dei produttori a tutela delle filiere.

“Un’agenzia nazionale per la produzione che tuteli le filiere produttive, tenendo sotto controllo anche l’aumento dei prezzi, come quello di pane e pasta che rischiano di sparire dalla tavola dei cittadini napoletani,” così in una nota Giovanni Russo, parlamentare e candidato di Fratelli d’Italia, nei collegi proporzionali alla Camera Campania 01 e Campania 02, indicando la strada per scongiurare gli effetti dell’inflazione sui prodotti di maggiore consumo.

“Sarebbe uno strumento importantissimo per tutelare soprattutto le filiere del Meridione. Al Nord ci sono le coop che tutelano i produttori, un’agenzia sarebbe una garanzia anche contro l’infiltrazione del malaffare nelle stesse filiere”.

Russo poi torna sull’allarme di Confcommercio Napoli sull’ipotesi di raddoppiamento del costo del pane al chilogrammo – da 2,5 euro a 5 euro – come effetto del caro-bollette.

“Il governo Draghi deve fornire risposte all’intera filiera del pane, dai produttori, ai ristoratori-albergatori investiti dall’aumento del costo delle materie prime, sino ai consumatori, scongiurando che si proceda con la serrata del pane, ovvero la sospensione della panificazione, che potrebbe determinare problemi di tenuta sociale”.