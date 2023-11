Consiglio Comunale, Forza Italia: maggioranza spaccata, centrosinistra dissolto

Volano gli stracci.

Anche oggi un teatro in aula consiliare. Maggioranza ancora una volta spaccata su una importante delibera di oltre sette milioni di euro per le politiche sociali della città. Hanno chiesto la sospensione, non hanno trovato intesa su questa delibera dopo settimane che era calendarizzata, alla ripresa dei lavori erano ancora divisi, confondendo ruoli e articoli del regolamento.

Insomma caos più totale, volano parole pesanti e spintoni, con tanto di assenza del sindaco e assessori inermi. Questo teatro non può continuare, la città di Napoli merita altro oltre ogni retorica. I fatti di oggi parlano.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano